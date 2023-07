Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 6 a Chiaia, chiude piazza Santa Maria degli Angeli fino a settembre: strade alternative Si devono ripavimentare piazza Santa Maria degli Angeli e via Gennaro Serra: lavori dal 10 luglio al 30 agosto. Le strade interessate e i percorsi alternativi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Parte l'ultima fase dei cantieri per la stazione Chiaia della metro Linea 6. Dal 10 luglio al 30 agosto sarà chiusa piazza Santa Maria degli Angeli, dove si trova l'uscita principale della metro, a Monte di Dio. Tutta la piazza sarà ripavimentata, mentre successivamente si passerà alla chiusura di via Gennaro Serra, la strada che conduce da via Nicotera-via Monte di Dio a piazza del Plebiscito, lato Prefettura. Il Comune ha varato una apposita ordinanza. Le strade interessate nel piazza Santa Maria degli Angeli, via Gennaro Serra, Via Egiziaca a Pizzofalcone e Vico Mondragone, che rientrano nell’elenco di strade secondarie di competenza della I Municipalità. Per consentire i lavori nelle strade individuate come alternative bisognerà rispettare due fasce orarie per il carico-scarico merci: 9-11 e 16-18.

Ultimi cantieri per riaprire la metro Linea 6

Il piano traffico per i lavori della metro Linea 6, che dovrebbe aprire i battenti nel 2024, rientrano nell'ordinanza dirigenziale 56 del 3 luglio scorso, che ha istituito "un dispositivo temporaneo della circolazione veicolare per l’interdizione al transito dei veicoli in Piazza S. Maria degli Angeli, dal 10 luglio al 30 agosto 2023, in conseguenza della prima fase dei lavori stradali urgenti e indifferibili previsti su tale Piazza e in via Gennaro Serra. Ultimazione dei lavori di cui al progetto della Stazione di Chiaia della Linea 6 della Metropolitana da parte di HITACHI S.p.a. Attuazione di una modalità temporanea alternativa della viabilità su alcune strade secondarie".

Si rifà la pavimentazione

La società HITACHI S.p.a., concessionaria dei lavori della Linea 6 della Metropolitana ha annunciato l'avvio degli interventi urgenti e indifferibili di rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi del tratto di piazza Santa Maria degli Angeli dalla confluenza con via Monte di Dio fino a quella con via Gennaro Serra. Lavori di riqualificazione che interesseranno poi successivamente anche l’intera via Gennaro Serra. Per questi motivi, il tratto di piazza Santa Maria degli Angeli, dalla confluenza con via Monte di Dio fino a quella con via Gennaro Serra, sarà chiuso temporaneamente al transito veicolare dal 10 luglio al 30 agosto 2023.

Il dispositivo di viabilità: le strade alternative

Nel periodo previsto per i lavori, quindi, il transito dei veicoli in discesa proveniente da via Nicotera sarà indirizzato lungo via Monte di Dio, con reimmissione su via Gennaro Serra, attraverso via Egiziaca a Pizzofalcone e via Nuova Pizzofalcone.

Mentre il transito veicolare in salita per il raggiungimento di Via Monte di Dio dovrà essere il seguente:

1) Via Nardones;

2) Via Gradoni di Chiaia;

3) Via Santa Caterina da Siena;

4) Vico Modragone (con inversione dell’attuale senso di marcia);

5) Via G.Nicotera; 6) Via Monte di Dio.

Per l’uscita dei mezzi della Polizia di Stato dalla caserma Nino Bixio il percorso sarà il seguente:

1) Via Monte di Dio;

2) Via Nunziatella;

3) Via Egiziaca a Pizzofalcone;

4) Via Gennaro Serra.

Nelle strade sopraindicate, durante la fase dei lavori dal 10 luglio al 30 agosto 2023, sarà istituita la seguente fascia oraria per il carico-scarico merci: 9:00 – 11:00 e 16:00 – 18:00.

L'ordinanza con il piano traffico e gli orari di scarico

Di seguito l'ordinanza di traffico, che prevede di istituire, dal giorno 10 luglio 2023 al giorno 30 agosto 2023: