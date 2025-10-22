Metro Linea 2 Napoli, lavori a Piazza Amedeo e Mergellina: cambia la circolazione dei treni

La Linea 2 della Metro di Napoli, immagine di repertorio

La Linea 2 della Metropolitana di Napoli cambierà alcune corse per i lavori previsti presso le stazioni di Piazza Amedeo e Mergellina. Lo ha comunicato Rete Ferroviaria Italiana, che gestisce la tratta tra Napoli San Giovanni-Barra e Pozzuoli, via Campi Flegrei. Alcuni treni subiranno limitazioni di percorso o cancellazioni dalle ore 22:10 alle ore 05:55 nelle notti 24-25 e 25-26 ottobre, nonché nelle notti 14-15, 15-16, 28-29 e 29-30 novembre tra le stazioni di Napoli Campi Flegrei e Napoli Gianturco.

Nel dettaglio, fa sapere Rete Ferroviaria Italiana, "i treni delle relazioni Pozzuoli – Napoli Campi Flegrei – Napoli San Giovanni Barra/Santa Maria la Bruna saranno soppressi o limitati nelle stazioni di Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra". Tuttavia, al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia ha istituito un servizio bus tra Napoli San Giovanni Barra e Napoli Centrale, tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli e tra Santa Maria la Bruna e Napoli Centrale.

Inoltre, sarà possibile "consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso", fanno sapere in una nota dall'azienda, "I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring".