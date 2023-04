Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1, riapre l’uscita Montecalvario vicino al Murale Maradona: ha una scala mobile gigante Riapre dopo 4 anni la seconda uscita della metro di Toledo ai Quartieri Spagnoli. È vicina al Murale gigante di Maradona.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Riapre al pubblico dopo 4 anni l'uscita Montecalvario della metropolitana Linea 1. Era stata chiusa nel 2019. Abbandonata al degrado, con l'ingresso pieno di rifiuti. La stazione, che si trova nel cuore dei Quartieri Spagnoli, a pochi passi dal Murale di Maradona, vanta una delle scale mobili tra le più lunghe di Napoli – la prima rampa è lunga 60 metri e alta 31 metri. Quelle della stazione Policlinico sembra che siano leggermente più lunghe. Fu inaugurata per la prima volta il 18 settembre 2013. Ha riaperto i battenti domenica 23 aprile 2023. "Grande sforzo di ANM – commenta l'assessore ai Trasporti, per riaprire, dopo anni, l'uscita Montecalvario di Linea 1. Un'uscita importante per l'intera area dei Quartieri Spagnoli; un'area che diventa sempre più rilevante".

I sindacati: "Finalmente restituita ai cittadini"

Per Adolfo Vallini, sindacalista Usb, "finalmente l'uscita di Montecalvario della metro viene restituita ai cittadini. Un passo avanti per decongestionare un'area sempre più meta di turisti di tutto il mondo".

"Dopo anni di inspiegabile chiusura – aggiunge Fabio Cuomo (Orsa) – è stata riaperta la seconda uscita di Toledo (Montecalvario) nei pressi del murales di Maradona, ai Quartieri Spagnoli. Riaprire Montecalvario è un'altro piccolo, ma fondamentale tassello per la mobilità dei cittadini e turisti trasportati ed anche per i residenti della zona, ma soprattutto per la loro sicurezza, considerando quanto accaduto nel ponte di Pasqua, dove era impossibile accedere alla stazione di Toledo e camminare a piedi per i vicoletti dei Quartieri Spagnoli a causa delle migliaia di persone presenti, in questo modo ci sarà una doppia possibilità di afflusso e deflusso di persone per raggiungere il murales di Maradona".

Mentre per l'ex consigliera municipale, Rosanna Laudanno, commenta: "La Metropolitana di Napoli tra le più belle sorprende ogni volta: hanno riaperto l’accesso a Montecalvario. La scala mobile che collega il suolo urbano alla metro è la più lunga d’Europa. Oltre ad essere, tra l’altro, una metropolitana piena di storia, arte e cultura.Un’opera di ingegneria davvero incredibile, un progetto concepito con lungimiranza. Davvero stupefacente la metropolitana di Napoli, ogni napoletano dovrebbe capire e conoscere la bellezza ma soprattutto l’opera di ingegno che c’è dietro, assolutamente non scontata".