Metro Linea 1 ferma per furto di cavi stamattina nel giorno dell’inaugurazione del quarto treno nuovo Rubati i cavi di rame tra Chiaiano e il Frullone. Metro ferma questa mattina con la città piena di turisti.

A cura di Pierluigi Frattasi

La metro Linea 1 ferma per furto di cavi di rame oggi a Napoli, nello stesso giorno dell'inaugurazione dell'immissione del quarto treno nuovo. La metropolitana è rimasta sospesa su tutta la tratta, con la città piena di turisti. Rubato il cavo di rame tra Chiaiano e Frullone, si tratta di una parte di cavo di ritorno che non è attraversata dall'elettricità. Dalle 10,40 alle 11,45 c'è stato l'intervento tecnico straordinario di ripristino sulla linea aerea per consentire poi la ripartenza della circolazione, avvenuta attorno alle ore 12,00.

Fasano (Ugl Fna): "Servono più controlli"

Sulla vicenda interviene Fulvio Fasano, segretario Ugl Fna:

"Non è la prima volta, purtroppo, che si verificano casi del genere. È inaudito che nel 2023 ci siano ancora episodi simili a causa di persone senza scrupoli che fermano una città intera per pochi spiccioli. C'è necessità di più controlli e di maggiore sicurezza, soprattutto quando il servizio metropolitano è fermo".

Sansone (Usb): "Napoli merita di più"

Per Marco Sansone dell'Esecutivo Confederale Regionale USB Campania:

"Stiamo producendo un enorme sforzo per migliorare il servizio anche durante i fine settimana, adeguandolo alla realtà che Napoli meriterebbe, ma diventa davvero stucchevole quando, nonostante l'arrivo di nuovi treni metropolitani, il servizio debba continuare a fermarsi in ordinario nelle ore di punta per problemi tecnici e conseguenti interventi straordinari. Auspichiamo il rapido superamento definitivo di questa fase indecente entro l'estate, per poter offrire alla cittadinanza ed ai tanti turisti un servizio degno da settembre in poi che tenga anche in considerazione dell'aumento dei carichi di lavoro di chi presta servizio in prima linea".

Oggi era prevista l'inaugurazione del quarto treno nuovo

Proprio oggi sarebbe dovuto entrare in servizio il quarto treno nuovo della metro, consegnato dalla Caf al Comune di Napoli, e da questi all'Anm. Ansfisa, l'agenzia nazionale dei collaudi, ieri aveva emesso il nulla osta tecnico per il quarto nuovo treno della Linea 1, da 1250 passeggeri. Il Comune aveva annunciato che il convoglio sarebbe entrato in circolazione da questa mattina, sabato 15 luglio, arrivando così ad una flotta di 6 treni vecchi da 800 posti (4.800 passeggeri) e 4 nuovi da 1.250 posti (5mila passeggeri), di fatto raddoppiando la capacità del sistema che arriva a circa 10.000 passeggeri contemporaneamente. È in fase di pre esercizio il quinto treno ed è avviato il collaudo del sesto e del settimo.