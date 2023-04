Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 e Funicolari funzioneranno anche il pomeriggio di Pasqua 2023, ok ai prolungamenti Raggiunto l’accordo tra Anm e i sindacati: ai lavoratori 230 euro. I mezzi si fermeranno solo tra le 13,30 e le 16,30.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ok alle corse di metro Linea 1 e funicolari anche nel pomeriggio di Pasqua 2023. Trovato l'accordo tra ANM e organizzazioni sindacali per garantire il servizio pomeridiano nella giornata della domenica di Pasqua, 9 aprile 2023. Alla fine di più giornate di trattative tra ANM ed Organizzazioni Sindacali, stamattina si è definito l'accordo tra le parti per garantire il servizio di autobus, metropolitana e Funicolari, nonché del servizio sosta, anche per il pomeriggio di Pasqua. I mezzi pubblici su ferro si fermeranno solo tra le 13,30 alle 16,30.

Ai lavoratori bonus di 230 euro

L'incontro di mercoledì si era chiuso con una fumata nera. Alla riunione di oggi hanno partecipato il Direttore Generale uscente dell'ANM Massimo Simeoli, il nuovo Direttore Generale Francesco Favo ed il Direttore al Personale Ilaria Palmiero. L'USB Lavoro Privato, così come aveva auspicato nei giorni passati, ritiene "un ottimo risultato aver garantito la giusta mobilità agli utenti ed ai tantissimi turisti che in queste ore stanno affollando Napoli, facendo registrare il tutto esaurito negli alberghi, nonché aver ottenuto una rivalutata premialità, 230 euro, per tutti i lavoratori che saranno impiegati nel pomeriggio di Pasqua".

Attive anche Vesuviana per Sorrento e Cumana per Torregaveta

Il giorno di Pasquetta e la mattina del giorno di Pasqua il servizio ferro e gomma funzionerà regolarmente. Il pomeriggio di Pasqua il servizio non è previsto dal contratto di servizio in vigore in Eav. Tuttavia anche nel pomeriggio del giorno di Pasqua, dopo una sosta l’intervallo di pranzo, a partire dalle ore 15:30 circa, il servizio ferro sarà attivo sulla linea Vesuviana per Sorrento e sulla Cumana per Torregaveta. Il servizio gomma sarà attivo ad Ischia, Procida, Sorrento, sulla linea Pompei – Vesuvio, e sulle linee per Baia, Miseno e Cuma.