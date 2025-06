video suggerito

Metro Linea 1 di Napoli ferma sulla tratta Centro Direzionale-Dante: c'è un guasto elettrico Metro Linea 1 ferma oggi sulla tratta Centro Direzionale-Dante per un guasto elettrico. Chiusa anche la stazione Municipio della Linea 6.

A cura di Pierluigi Frattasi

Metro Linea 1 ferma oggi a Napoli sulla tratta da Dante al Centro Direzionale a causa di un guasto tecnico. A quanto apprende Fanpage.it si sarebbe verificato un problema elettrico. La circolazione dei treni è attiva solo sulla restante tratta da Piscinola a Dante. Il problema è iniziato dalle prime corse del mattino, attorno alle 6,15, e sta causando grossi disagi ai pendolari, tra i quali lavoratori che devono recarsi in ufficio e studenti che devono andare a scuola. Disagi anche sulla metro Linea 6, che dalle 7,30 non effettua la fermata a Municipio.

A comunicare il disservizio è la stessa Anm, l'Azienda Napoletana della Mobilità, che gestisce la linea su ferro, la quale scrive: "Metro Linea 1: dalle ore 6.15, per problemi tecnici, la circolazione è limitata alla tratta parziale Piscinola – Dante". Mentre in merito alla Metro Linea 6 aggiunge: "dalle ore 07.30 non effettua fermata Municipio". Stop anche all'ascensore Acton, chiuso al pubblico dalle ore 6,40. L'Anm si è scusata con i passeggeri per i disagi.

Ieri la chiusura anticipata della metro per i lavori

Ieri, intanto, mercoledì 4 giugno 2025, si è verificata la chiusura anticipata della metro Linea 1, per consentire i lavori di sostituzione dei binari. Anche oggi è prevista la chiusura in anticipo della metropolitana Linea 1 per la stessa motivazione, come spiega Anm in una nota:

Anm informa che, per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, nelle giornate di martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 giugno 2025, si procederà alla chiusura anticipata della Linea 1, secondo le seguenti modalità: Ultime corse viaggiatori: da Piscinola, ore 20:48, da Centro Direzionale, ore 21:16.