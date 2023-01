Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 chiusa di mattina domani 1 febbraio 2023: si provano i treni vecchi. Rischio caos traffico La metropolitana Linea 1 resterà chiusa per quasi tutta la mattinata, dalle ore 9,15 fino alle ore 13,15, su tutta la tratta. Chiusa anche la Galleria Vittoria tutta la giornata.

A cura di Pierluigi Frattasi

La metropolitana Linea 1 resterà chiusa per quasi tutta la mattinata, domani, mercoledì 1 febbraio 2023, per provare i treni vecchi. Sarà sospesa la circolazione dei convogli su tutta la tratta, da Piscinola a Garibaldi, a partire dalle ore 9,15 e fino alle ore 13,15. Una situazione che rischia di diventare devastante per la mobilità in città, considerando che sarà chiusa anche la Galleria della Vittoria, per i lavori che si concluderanno il 2 febbraio e che contemporaneamente è stato avviato anche il cantiere di Terna su via Marina, con una strozzatura all'altezza del Varco Immacolatella, dove c'è l'imbarco per i traghetti. Il traffico in città rischia di scoppiare.

Metro chiusa per prove, ultime corse e navette bus

La comunicazione della sospensione è arrivata direttamente dall'Anm: "Metro Linea 1, per consentire lo svolgimento di prove tecniche su materiale rotabile, mercoledì 1 Febbraio, il servizio sarà sospeso sull’intera tratta Piscinola- Garibaldi". Giorni difficili per i pendolari, soprattutto lavoratori che la mattina devono raggiungere il proprio posto di lavoro, e per gli studenti che si recano a scuola. Per ridurre al minimo i disagi, l'Anm ha previsto delle fasce durante le quali le corse saranno garantite.

Saranno adottate le seguenti modalità operative di circolazione:

ultima corsa da Piscinola ore 09:12;

ultima corsa da Garibaldi ore 09:16.

Per la ripresa del servizio sono state programmate le seguenti partenze:

Direzione Piscinola:

Ore 13:16 da Garibaldi;

Ore 13:15 da Dante.

Direzione Garibaldi:

Ore 13:15 da Toledo;

Ore 13:15 da Vanvitelli;

Ore 13:12 da Piscinola.

Le stazioni potranno essere riaperte al pubblico alle ore 13.05.

Le navette bus sostitutive

Durante la sospensione dell’esercizio sarà possibile ricorrere ai seguenti principali servizi di superficie alternativi: