Trasporto pubblico a Napoli

Metro Dante allagata da feci e urina, esplosi i tubi nei bagni intasati da siringhe e stracci La stazione della metro di piazza Dante chiusa dalle 6,40 di questa mattina a causa di un allagamento. Esplosi i tubi dei bagni pubblici.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La stazione della metro di piazza Dante chiusa dalle 6,40 di questa mattina a causa di un allagamento. Una tubatura nei bagni pubblici si è rotta, inondando la stazione di escrementi e urina. La stazione è stata immediatamente chiusa e sono arrivati i tecnici e gli operai delle ditte di pulizia per pulire, sanificare e igienizzare tutto. Dalle ispezioni, secondo quanto appreso da Fanpage.it da fonti Anm, è emerso che i i tubi dei bagni erano intasati da siringhe usate da tossicodipendenti e stracci per le pulizie. Subito partiti i lavori di disostruzione delle tubature per rendere i bagni nuovamente agibili e riparare le perdite. Anm ha scritto alle ditte di pulizia chiedendo massima attenzione a non gettare stracci nei wc.

Fermata metro Dante sospesa da 8 ore

La fermata è stata provvisoriamente sospesa dall'Anm, l'azienda napoletana della mobilità di proprietà del Comune, a seguito del guasto. Un disservizio che va avanti ormai da oltre 8 ore. Il servizio di trasporto pubblico sta proseguendo comunque regolarmente nelle altre stazioni, dove i treni stanno effettuando le fermate normalmente. Intanto, è stata revocata per domani, giovedì 10 marzo 2022, la visita in programma con l'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie, la circolazione dei treni, quindi, non subirà riduzioni e sarà attiva sull'intera tratta. L'Anm, infatti, negli scorsi giorni aveva annunciato l'interruzione del servizio dalle 10 alle 11,36 nella tratta Piscinola-Colli Aminei, per consentire il sopralluogo degli ispettori, finalizzato all'immissione in esercizio dei treni nuovi della metropolitana.