video suggerito

Meteo, torna la pioggia su Napoli e Campania: sabato nuovo crollo delle temperature Torna la pioggia su Napoli e Campania, poi da sabato nuovo crollo delle temperature che scenderanno anche di 7-8 gradi, per un vero e proprio anticipo d’inverno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna la pioggia su Napoli e Campania: per 48 ore, il maltempo si concentrerà su tutta la regione, anche se non si assisterà a fenomeni critici come quelli visti nei giorni scorsi. Non è escluso tuttavia che, in particolare mercoledì 20 novembre, possano esserci fenomeni localmente più intensi e che possano portare la Protezione Civile della Regione Campania a diramare una allerta meteo. Se ne saprà di più nelle prossime ore, con il quadro meteorologico più dettagliato.

Dopo le piogge attese per il 19 e 20 novembre, il meteo su tutta la Campania tornerà ad essere stabile, con temperature attorno ai 17 gradi di valori massimi, ma con temperature molto più basse nelle ore notturne. Il cambio ci sarà sabato 23 novembre, quando cioè ci sarà un crollo radicale delle temperature, che scenderanno fino a 10 gradi di valori massimi nelle zone dell'interno e 13 lungo le fasce costiere. Un brusco cambio di direzione, dunque, dopo una sorta di primavera anomala che era proseguita da settembre a inizio novembre di fatto senza alcuna interruzione. Effetti del mutamento climatico, che ora potrà portare ad un inverno particolarmente rigido, per effetto del fenomeno della compensazione naturale. Ma i quadri meteorologici più aggiornati saranno più chiari nelle prossime settimane.

Per adesso, l'unica certezza è che si tratterà di una settimana ambigua, caratterizzata da pioggia e freddo ad intervalli regolari. "Schema" che continuerà almeno fino agli inizi di dicembre e fino al solstizio d'inverno che quest'anno cadrà di sabato 21 dicembre 2024 alle ore 10:19 italiane, e che segnerà l'inizio dell'inverno vero e proprio.