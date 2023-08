Meteo, torna il caldo in Campania: a Napoli ondate di calore sabato 19 agosto Ondate di calore in Campania, da sabato torna il bollino giallo su Napoli: temperature percepite che saliranno fino a 37 gradi sul capoluogo partenopeo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo a Napoli

Torna l'allerta per ondate di calore su Napoli e la Campania: bollino giallo sabato 19 agosto sul capoluogo partenopeo, dove la temperatura percepita sarà di 37 gradi, a fronte di una temperatura reale di 33 gradi di massima. Alto il valore dell'umidità, che farà dunque schizzare nuovamente il termometro verso l'altro: il livello di allerta giallo (ovvero livello 1), fanno scattare una pre-allerta dei servizi sanitari e sociali.

Ultimi giorni, dunque, di relative calma a livello meteorologico: lentamente, le temperature stanno salendo di nuovo verso l'alto. Quest'oggi, a fronte di 31 gradi di valori massimi registrati alle 14 (l'ora più calda del giorno), la temperatura percepita è stata di 35 gradi. Stesso discorso domani, venerdì 18 agosto, dove a fronte di 32 gradi di valori massimi, verranno percepiti circa 35 gradi, quindi con un dislivello di appena tre gradi. Sabato 19 agosto, invece, se la temperatura massima sarà di 33 gradi, quella percepita sarà di 37 gradi, con un+4 tra reale e percepita come non si registrava da tempo. Preludio ad una domenica 20 agosto che sarà sulla stessa scia: ma non si tornerà al grande caldo di luglio, quando le temperature percepite arrivarono ben sopra i 40 gradi. Tuttavia, tra lunedì e martedì, si registreranno dei valori massimi nuovamente vicini ai 35-36 gradi: un colpo di coda dell'estate, atipico per agosto quando generalmente i valori massimi restano nelle medie stagionali.