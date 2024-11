Meteo, su Napoli e Campania torna la pioggia, poi nuovo crollo delle temperature

video suggerito

Ancora una settimana di meteo instabile su Napoli e la Campania: la pioggia si alternerà con le belle giornate di sole, mentre le temperature si alterneranno tra valori massimi prima in aumento e fino a 19 gradi e poi crolli verticali fino a 10-11 gradi, anche nel giro di 24 ore. E non sono escluse nel mezzo allerte meteo da parte della Protezione Civile Regionale, in particolare per venerdì quando sono attesi veri e propri temporali.

Oggi lunedì 25 novembre il meteo sarà per lo più stabile, con temperature massime fino a 14 gradi lungo le coste e leggermente più basse nelle zone dell'interno. Domani martedì 26 novembre, temperature pressoché stabili e rovesci lungo le coste tirreniche, con piogge anche sul capoluogo campano. Mercoledì 27 e giovedì 28, invece, rapido aumento della temperatura, che arriverà tra i 18 e i 19 gradi, ma anche repentino mutamento meteorologico, con piogge anche intense su tutta la regione. Venerdì 29 novembre alto rischio di allerte meteo per temporali anche violenti sulle coste e nelle zone dell'interno, con temperature ancora una volta a ridosso dei venti gradi. Nel fine settimana, invece, ennesimo cambiamento: tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, temperature in picchiata fino a 11-12 gradi di valori massimi, ma in compenso basso rischio pioggia, circoscritta per lo più nelle zone interne della regione. Insomma, una settimana particolare dal punto di vista meteorologico, e che sarà abbastanza simile all'inizio di dicembre, che si prospetta come un mese in cui pioggia e freddo accompagneranno gran parte dei giorni almeno fino a Natale.