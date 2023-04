Meteo Ponte del Primo Maggio a Napoli: il sole illude, poi arriva la pioggia A partire da domenica 30 aprile si assisterà a un progressivo peggioramento del meteo: colpa di una perturbazione proveniente dal Nord Europa.

A cura di Redazione Meteo

Sarà un Ponte del Primo Maggio beffardo per i napoletani e, in realtà, per gran parte degli italiani, dal punto di vista meteorologico: se sabato 29 aprile potrà dare l'illusione di un weekend primaverile, anzi, quasi estivo, con temperature sopra le medie stagionali, a partire da domenica 30 si assisterà a un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa di una perturbazione proveniente dal Nord Europa che investirà Napoli e, come detto, gran parte della nostra Penisola e che porterà piogge e temporali, oltre che una lieve diminuzione delle temperature.

Ma vediamo in dettaglio le previsioni del tempo per il weekend e per il Ponte del Primo Maggio a Napoli. Come detto, la giornata di sabato 29 aprile regalerà una giornata di sole, con una temperatura massima di 20 gradi e una minima di 15. Già a partire dalla sera si assisterà a un addensamento nuvoloso, preludio di quello che succederà la giornata successiva.

Domenica 30 aprile, infatti, la perturbazione investirà il capoluogo campano e tutta la regione: gran parte della giornata sarà contraddistinta dalle nuvole, mentre a partire dal pomeriggio/sera si assisterà alle prime precipitazioni. Ciononostante, le temperature s manterranno alte, con una massima di 23 gradi e una minima di 14.

Le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente lunedì 1° maggio: piogge, con possibili temporali, insisteranno sul capoluogo campano per l'intera giornata. Si assisterà anche a un calo delle temperature, con una massima di 18 gradi e una minima di 15 gradi.