Meteo Napoli: umidità per ora. Ma avremo una settimana di maltempo

Il caldo di questi giorni, accentuato dal cielo coperto, secondo gli esperti di previsioni meteo è solo un’illusione. Dalla prossima settimana maltempo e pioggia rinfrescheranno questo mese di giugno 2023 del tutto diverso da quello di un anno fa.

Scrive Ilmeteo.it:

Mattia Gussoni, meteorologo, conferma: il tempo stabile e soleggiato quest’anno non vuole arrivare.

Almeno fino al Solstizio d’Estate, che quest’anno cade il 21 giugno, il tempo rimarrà incerto da Nord a Sud con temperature spesso 3-4 gradi inferiori alla norma di giugno: non soffriremo il caldo africano, ma troveremo tante piogge e a tratti anche fenomeni persistenti specie sulle regioni centro-meridionali.

Nel dettaglio, nelle prossime ore, avremo un rialzo delle temperature con un timido tentativo dell’Anticiclone africano di portare il caldo estivo e anche afoso: il termometro raggiungerà 34°C in Sicilia, in particolare in provincia di Siracusa, valori oltre i 30°C anche in Alto Adige ed in Sardegna.