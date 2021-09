Meteo Napoli, mercoledì 8 settembre torna la pioggia, ma temperature ancora vicine ai 30 gradi Le previsioni del tempo per la giornata di domani, mercoledì 8 settembre, a Napoli indicano il ritorno della pioggia, che dovrebbe cadere, in maniera non copiosa, soprattutto alle prime luci del mattino. Nonostante le precipitazioni, le temperatura massime si manterranno ancora alte, poco al di sotto dei 30 gradi.

A cura di Redazione Meteo

A Napoli sta per tornare la pioggia e il maltempo: le previsioni meteo per la giornata di domani, mercoledì 8 settembre, indicano infatti la presenza di precipitazioni sul capoluogo campano. La pioggia – che sarà di lieve entità – è prevista soprattutto per le prime ore del mattino di domani, per poi lasciare spazio a qualche nuvola e, a partire dal pomeriggio, al ritorno del sole. Infatti, nonostante le precipitazioni, le temperature previste saranno ancora alte, con la massima che toccherà i 29 gradi e la minima che si attesterà a quota 22 gradi. Attenzione anche al vento, moderato, con raffiche che arriveranno a soffiare a 10-11 chilometri orari. Si segnala, infine, mare poco mosso.

Meteo, a Napoli persiste l'estate

Nonostante qualche giornata di maltempo, come quella ad esempio di domani, le previsioni del tempo a Napoli indicano ancora il persistere della bella stagione, dal momento che, per tutta la settimana in corso, weekend incluso, si segnalano temperature in linea con le medie stagionali, se non al di sopra, con punte di 29-30 gradi e minime che non scenderanno mai al di sotto dei 20 gradi. Per tutta la settimana, dunque, nel capoluogo campano sole e caldo la faranno da padroni, concedendo così a cittadini e turisti di poter trascorrere ancora qualche giornata di mare e di relax.