Meteo Napoli, l’inverno dal caldo anomalo è finito (per ora): arriva il freddo

Il caldo anomalo che ha caratterizzato le feste natalizie, segnale inequivocabile di un cambiamento climatico ormai consolidato, sta per terminare – almeno ora – un ciclone importante colpirà in questo weekend dell’Epifania le Isole Britanniche, spiega ilmeteo.it, portando nel weekend piogge diffuse, neve e tanto vento.

La bassa pressione si sposta veloce dal Regno Unito verso l'Europa: in Italia arriverà la coda del fronte atlantico: la coda sarà comunque in grado di portare un significativo peggioramento meteo, dopo circa 20 giorni di calma piatta con l’Anticiclone Africano.

Da aabato 7 gennaio prime crepe nell’anticiclone; la data del "ribaltone meteo" sarà domenica 8 gennaio quando arriveranno anche forti venti da Sud-Ovest, nevicate abbondanti sulle Alpi e piogge diffuse.

Scrive IlMeteo:

Nel pomeriggio di domenica, se la previsione venisse confermata al 100%, il maltempo è previsto in sensibile intensificazione con forti fenomeni tra Liguria, Alta Toscana, nord Lombardia e Triveneto: sono previsti accumuli di circa 80 mm in 24 ore, la neve cadrà oltre i 900 metri imbiancando in modo suggestivo nuovamente le Alpi.

Sull’Appennino la quota neve inizialmente sarà medio-alta, oltre i 1500 metri, in parziale calo da lunedì.