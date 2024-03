Meteo Napoli e Campania, tregua dai temporali e forte umidità nel fine settimana 2-3 marzo Stop alle piogge tra sabato 2 e domenica 3 marzo su Napoli e la Campania. Torna l’umidità, temperature tra i 15 e i 17 gradi nei valori massimi giornalieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il meteo su Napoli e la Campania

Una breve tregua dal maltempo nel fine settimana del 2-3 marzo su Napoli e la Campania: ma già da lunedì sono attese nuove piogge. Se infatti l'allerta meteo attualmente in vigore si esaurirà entro la mezzanotte di oggi, da domani il quadro meteorologico sarà particolarmente clemente, seppur instabile. Difficile il rischio di piogge, che in ogni caso non saranno particolarmente problematiche. Tempo soleggiato invece domenica, con qualche schiarita prima della nuova nuvolosità in aumento già da lunedì mattina.

Fino alle 23.59 di questa sera, venerdì 1° marzo, la Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo gialla per piogge e temporali, anche particolarmente intensi. Da qui la decisione del comune di Napoli di chiudere i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli e interdire l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Domani sabato 2 marzo, invece, non sono previste criticità: qualche pioggia sporadica al mattino anche lungo le coste tirreniche, ma senza particolare intensità. Anche i venti saranno deboli-moderati o, in alcuni casi, assenti del tutto. Stessa situazione domenica 3 marzo, quando ci saranno anche locali schiarite, con il sole che tornerà a fare pienamente capolino. Temperature che oscilleranno, per quanto riguarda i valori massimi, tra i 15 gradi di sabato 2 marzo ed i 17 gradi di domenica 3 marzo. Da lunedì 4 il ritorno delle piogge, ma di debole intensità: la primavera meteorologica, ormai alle porte, è prevista per mercoledì 20 marzo, alle 4.06 del mattino in Italia. Ma per un quadro meteorologico in vista di Pasqua (che quest'anno cade il 31 marzo) bisognerà attendere ancora.