Allerta meteo in Campania per altre 24 ore: temporali per l'intera giornata di venerdì 1° marzo Altre 24 ore di allerta meteo sulla Campania: temporali per tutta la giornata di domani venerdì 1° marzo che segna anche l'inizio della primavera astronomica.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prorogata di 24 ore l'allerta meteo in Campania: la Protezione Civile regionale ha infatti emanato un nuovo avviso di allerta meteo di colore giallo per piogge e temporali fino alle 23.59 di venerdì 1° marzo. L'allerta valida per oggi scadeva infatti alle 23.59 di questa sera, ma con la nuova proroga andrà a coprire l'intera giornata di venerdì 1° marzo, che segna l'inizio astronomico della primavera. Nel dettaglio, sono previste precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

Attenzione al rischio idrogeologico localizzato, e in particolare a:

Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); possibili allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno; possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili, anche per la saturazione dei suoli.

Il Comune di Napoli ha fatto sapere che, a seguito dell'avviso di allerta meteo per la giornata di domani, saranno contestualmente "chiusi i parchi cittadini. Sarà chiuso, inoltre, il pontile nord di Bagnoli e interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine".