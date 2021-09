Meteo Napoli e Campania, tornano sole e caldo: temperature fino a 30 gradi in tutta la regione Cielo sereno e temperature di nuovo attorno ai 30 gradi su tutta la regione. Un improvviso ed inatteso arrivo di masse d’aria calda provenienti dal nord Africa porteranno uno scampolo d’estate fuori programma, con temperature sopra i 30 gradi nelle ore più calde e la nuvolosità praticamente azzerata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna il bel tempo su Napoli e la Campania, con sole e temperature in aumento in tutta la regione. Merito di alcune calde masse d'aria di origine africana, che stanno arrivando in queste ore sulle regioni italiane, portando ad un ulteriore aumento della temperatura che invece con le perturbazioni dei giorni scorsi aveva visto un graduale ribasso. Ed invece nei prossimi giorni si assisterà ad un graduale ma costante aumento dei valori massimi che torneranno anche sopra i 30 gradi nelle ore più calde. Perturbazioni pressoché assenti, con le ultime nubi spazzate via in queste ore.

Cieli sereni già da oggi su tutta Napoli, con le temperature massime che oscilleranno tra i 29 ed i 27 gradi. Venti deboli in città e su tutta la costa partenopea. Situazione simile nel resto della regione, con i residui banchi di nebbia che sono in graduale dissolvimento: venti moderati fino a 15 chilometri orari sul Casertano e sul Matese, con temperature massime che raggiungeranno anche i 29 gradi. Diversa la situazione invece su Sannio ed Irpinia, con una scarsa nuvolosità che resterà comunque presente, e venti fino a 15 chilometri orari. Temperature anche qui alte e fino a 30 gradi, con l'afa che renderà più difficile il tutto. Nelle zone costiere del Cilento e della Costiera Amalfitana invece foschie dense al mattina, con venti fino a 14 chilometri orari e temperature leggermente più basse con le temperature massime che oscilleranno tra i 24 ed i 28 gradi. Anche nei prossimi giorni cieli pressoché sereni, con temperature ancora attorno o sopra i 30 gradi e venti moderati soprattutto nelle zone dell'interno.