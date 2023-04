Meteo Napoli e Campania, tornano pioggia e freddo: rischio nuove allerte nel weekend Tornano pioggia e freddo su tutta la Campania: rischio nuove allerte meteo nel fine settimana del 15-16 aprile, soprattutto nelle zone dell’interno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tornano pioggia e freddo in Campania, per almeno una settimana. La primavera è dunque ancora "rimandata", soprattutto nel fine settimana del 15-16 aprile quando invece c'è il rischio per nuove allerte meteo, soprattutto dovute alle forti piogge e ai venti forti. Quelle in corso sono al momento le ultime ore di tregua meteorologica sulla regione, perché nelle prossime ore sono in arrivo sia un ciclone da nord che porterà ad un meteo particolarmente instabile, sia un secondo vortice di aria gelida proveniente dal Polo Nord e che, dopo aver attraversato l'Europa, raggiungerà anche il Mar Mediterraneo e la Campania.

Nella giornata di oggi, mercoledì 12 aprile, il meteo resterà grossomodo stabile: previsti annuvolamenti solo nel tardo pomeriggio, nella zone dell'interno e lungo le coste tirreniche. Non ci saranno grossi rischi di pioggia: anche il vento darà una tregua dopo le raffiche di tramontana nei giorni scorsi che avevano reso particolarmente "gelida" l'aria, portando anche ad un abbassamento della temperatura percepita. Nella notte invece ci sarà un brusco cambio: le temperature minime si abbasseranno anche di 4-5 gradi, mentre la nuvolosità sarà in aumento e porterà entro domattina alle prime piogge. Anche le temperature massime subiranno un brusco calo: nelle ore più calde, non si supereranno i 13 gradi massimi, contro i 16-17 che mediamente sono registrati negli ultimi giorni. Torneranno anche i venti da nord-est, che abbasseranno ulteriormente la temperature percepita. E non sono escluse le prime allerte meteo, proprio per i venti forti e le piogge in arrivo in tutta la Campania.