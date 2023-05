Meteo Napoli e Campania, torna il maltempo: almeno una settimana di pioggia Tempo in peggioramento in tutta la Campania: in arrivo oltre una settimana di perturbazioni, con forti piogge e temporali in tutta la regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una settimana di piogge è in arrivo su tutta la Campania: colpa di un ciclone di aria molto instabile che dal Nord Europa è arrivato anche sul bacino del Mar Mediterraneo, portando maltempo sulla Campania dopo aver attraversato le Alpi e portato temporali in tutto il nord Italia. Clima instabile che durerà fino a sabato 13 maggio, per poi peggiore ulteriormente a causa di un altro ciclone che porterà ulteriori precipitazioni, anche a carattere temporalesco.

Massima allerta per possibili temporali molto violenti, che potranno essere accompagnati anche dalle raffiche di vento e da possibili grandinate. Non è escluso che scattino allerte meteo nei prossimi giorni, soprattutto per le criticità dovute ai forti temporali. Lunedì 8 e martedì 9 maggio, il clima sarà in costante peggioramento, con piogge diffuse un po' ovunque, dalle zone dell'interno a quelle costiere. Mercoledì 10 maggio, invece, sarà la prima giornata "nera" sotto il punto di vista meteorologico: piogge tendenti a temporali, grandinate e raffiche di vento, con un primo forte calo della temperatura. Sarà una giornata particolarmente difficile anche per i trasporti marittimi, con mare agitato che metterà sotto pressione anche i trasporti da e per le isole del golfo. Giovedì 11 e venerdì 12 un lieve miglioramento, seppure con piogge continue. Domenica 14 maggio un nuovo peggioramento, con un ciclone che porterà freddo e pioggia che durerà almeno altri 3-4 giorni. Complessivamente, dunque, per la Campania sono iniziati almeno dieci giorni di piogge e freddo che saranno il più classico "colpo di coda" dell'inverno sulla regione.