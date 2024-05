video suggerito

Meteo Napoli e Campania: torna il fresco per qualche giorno, ma alti livelli di umidità Torna il fresco dopo giornate di caldo torrido: nei prossimi giorni meteo instabile, ma il sole reggerà per l’intera settimana. Le previsioni meteo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Un po' di fresco dopo giornate torride: il meteo su Napoli e Campania ha visto il passaggio a temperature più miti dopo il gran caldo dei giorni scorsi. Colpa della perturbazione che, dopo aver flagellato il nord, sta scendendo verso il Meridione ma con minore intensità. Il risultato è che, salvo qualche pioggerella di poco conto nelle prossime ore, il meteo resterà instabile ma senza particolari stravolgimenti. E soprattutto torneranno temperature più miti e nelle medie stagionali, con valori massimi che oscilleranno tra i 23 ed i 24 gradi.

Le perturbazioni, infatti, si stanno spostando in maniera diagonale, e dunque lambiranno solo di striscio la Campania, concentrandosi invece verso la Puglia e i Balcani. Sulla nostra regione, invece, è atteso un nuovo rinforzo del vortice di alta pressione che in questi giorni ha regalato giornate praticamente estive e che garantirà una "stabilità" atmosferica anche nella "instabilità" meteorologica. Vale a dire, sarà sì nuvoloso con qualche possibilità di piogge nelle zone dell'interno nelle prossime 24-48 ore, ma non ci sarà alcun peggioramento drastico. Le temperature, già oggi tornate attorno ai 25 gradi di valori massimi, oscilleranno tra i 23 ed i 24 gradi anche nei prossimi giorni. Situazione che proseguirà fino alla prossima settimana: ma attenzione ai raggi ultravioletti e soprattutto alla forte umidità che, sopratutto di notte, sarà ben stabile su tutta la Campania dopo essere arrivata già nei giorni scorsi. Umidità che renderà particolarmente "pesante" e calda l'aria, con tutti i rischi per la salute del caso e per la formazione di banchi di nebbia, soprattutto al mattino.