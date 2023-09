Meteo Napoli e Campania, torna il caldo africano nel fine settimana del 16-17 settembre Torna il gran caldo nel fine settimana del 16-17 settembre su Napoli e la Campania: ultimi colpi di coda dell’estate, in arrivo una “fiammata” nordafricana.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il meteo su Napoli e la Campania

Torna il caldo africano su tutta la Campania: nel fine settimana del 16-17 settembre si assisterà infatti ad un autentico colpo di coda dell'estate, con temperature in aumento un po' ovunque e un caldo umido come appunto non si registrava da luglio. Non ci saranno rischi per ondate di calore: il Ministero della Salute, nel consueto bollettino, ha dato "semaforo verde" sull'intero fine settimana campano.

Il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute

Già oggi, venerdì 15 settembre, si registrano temperature alte con tassi di umidità elevati: colpa di un anticiclone africano che, salendo dal Mediterraneo verso la Campania, terrà lontani gli acquazzoni che invece stanno già flagellando il nord e che nelle prossime ore si spingeranno fino alle regioni del centro. Anticiclone che farà da "scudo" all'intero meridione, regalando così un fine settimana tipicamente estivo. L'aria calda proveniente dall'Africa farà il suo "ingresso" nella giornata di domani, sabato 16 settembre: colonnina di mercurio che schizzerà di nuovo sopra i 30 gradi nelle ore più calde, poco vento e tassi di umidità importanti, soprattutto la notte. Domenica 17 settembre, invece, autentica "fiammata" estiva: temperature fino a 32 gradi lungo le coste e meteo pressoché perfetto per chi vorrà concedersi ancora un ultimo fine settimana al mare. Per l'autunno insomma, ci sarà da aspettare: l'equinozio è previsto per le 8.49 del 23 settembre, ma in realtà almeno fino a fine mese il bel tempo continuerà a farla da padrone in Campania.