Meteo Napoli e Campania, temporali e raffiche di vento nel fine settimana 15-16 aprile Fine settimana del 15-16 aprile all’insegna delle piogge e del vento molto forte su tutta la Campania: il quadro meteorologico già peggiorato nelle ultime ore.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il peggioramento meteorologico era atteso, e alla fine è arrivato: già dalla notte di ieri e fino a stamattina, venerdì 14 aprile, le piogge stanno cadendo copiose su tutta la Campania e in particolare sulle zone dell'interno. Ma non si salvano neppure le coste tirreniche, con il mare particolarmente agitato a causa del forte vento. E non finirà qui, perché nelle prossime ore, alla perturbazione già arrivata sulla Campania proveniente dal Nord Europa, seguirà un nuovo vortice di aria fredda e instabile che porterà ad un ulteriore peggioramento del quadro meteorologico. Di fatto, il fine settimana del 15 e 16 aprile sarà all'insegna della pioggia e del vento. Anche le temperature si apprestano a crollare: i 16-17 gradi di questi giorni, dovuti soprattutto ai venti di Libeccio, sono destinati a scendere attorno i 12-13 gradi nelle ore più calde della giornata.

Non sono annunciate, per adesso, allerte meteo: ma non è escluso che la Protezione Civile regionale possa emanarne già nelle prossime ore, soprattutto per i prossimi due giorni quando si temono oltre a pioggia e freddo anche forti raffiche di vento che potrebbero essere un ostacolo anche per le comunicazioni via mare con le isole del Golfo. Pioggia che proseguirà anche nei prossimi giorni e che durerà almeno fino a mercoledì prossimo, quando si attende una prima parziale schiarita. Ma per vedere il sole e le temperature di nuovo in aumento bisognerà attendere almeno il prossimo fine settimana, quando il quadro meteorologico si stabilizzerà nuovamente, regalando forse il primo weekend di primavera vero e proprio dopo le piogge di quelli già trascorsi da marzo ad oggi.