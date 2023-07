Meteo Napoli e Campania, tempo instabile ma da mercoledì tornano sole e caldo Lunedì 3 e martedì 4 luglio all’insegna di tempo incerto e qualche pioggia soprattutto nelle zone dell’interno: poi da mercoledì 5 luglio tornano sole e caldo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Due giorni di tempo instabile, poi torneranno sole e caldo su tutta la Campania: tra lunedì 3 e martedì 4, in tutta la regione i cieli saranno per lo più chiusi e nuvolosi, con il sole che farà capolino a tratti. Temperature che resteranno alte a causa della forte umidità, attorno ai 30 gradi centigradi. Ma non sono escluse neppure piogge, soprattutto nella giornata di martedì con carattere locale: acquazzoni però temporanei, perché da mercoledì arriverà l'anticiclone africano che porterà a temperature "bollenti", con il fine settimana del 7-8 luglio che si preannuncia di fuoco, nel vero senso della parola.

Non ci sono, per ora, allerte per ondate di calore da parte della Protezione Civile della Regione Campania, né tantomeno da parte del Ministero della Salute: ma la situazione potrebbe cambiare a partire da mercoledì 5 e giovedì 6 luglio, quando ci sarà il primo rialzo consistente della temperatura, che sfiorerà i 34 gradi nelle ore più calde. Anticipo del meteo rovente del fine settimana, dove si teme un ulteriore aumento della temperatura dovuto all'arrivo di un anticiclone africano: se in Sicilia è già allerta per i 40 gradi centigradi attesi tra sabato e domenica, in Campania la temperature dovrebbe assestarsi attorno ai 36-37 gradi nelle ore più calde. Il "rischio" è che questo fenomeno possa ripetersi nei giorni successivi, con mese di luglio che a questo punto potrebbe diventare come quello dello scorso anno: letteralmente rovente dal punto di vista meteorologico, ma al quale fece seguito un agosto con temperature lievemente più basse, con piogge soprattutto nella seconda metà del mese.