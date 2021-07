Meteo Napoli e Campania: temperature sopra i 35 gradi e forti raffiche di vento Temperature sopra i 35 gradi e forti raffiche di vento in tutta la regione Campania: ma nei prossimi giorni arriverà anche la pioggia, che caratterizzerà l’intero fine settimana. Cielo nuvoloso ma stabile in queste ore, e nessuna allerta dalla protezione civile regionale per le forti raffiche di vento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Temperature sopra i 35 gradi e forti raffiche di vento in tutta la regione Campania: ma nei prossimi giorni arriverà anche la pioggia. Sarà una settimana dai due volti quella iniziata appena ieri in regione, dove le temperature massime saranno comunque alte, ma con cielo nuvoloso e forti raffiche di vento che soffieranno sull'intera Campania. Nella giornata di oggi, a Napoli la temperatura massima registrata sarà di 33 gradi, con cielo poco nuvolo e venti deboli. Diversa invece la situazione nel resto della regione.

In Irpinia, qualche nube di passaggio ma nel complesso giornata stabile dal punto di vista climatologico. Ma a fare paura saranno i venti, le cui raffiche potranno arrivare anche a 31 chilometri orari. Temperature che faranno registrare fino a 35 gradi di valori massimi. Diversa la situazione in Cilento: cielo poco nuvoloso e raffiche di vento fino a 15 chilometri orari, con le temperature massime fino a 34 gradi. Nel resto della regione, venti fino a 22 chilometri orari e temperature massime che oscilleranno fino a 36-37 gradi, con cielo poco nuvoloso. Al momento non so no previste allerte meteo per le forti raffiche di vento, ma non è escluso che possano arrivare nelle prossime ore comunicazioni dalla Protezione Civile della Regione Campania. Nei prossimi giorni, invece, il clima tenderà a destabilizzarsi, e da venerdì sono attese anche le piogge, che caratterizzeranno l'intero fine settimana. Le temperature resteranno tuttavia sopra i trenta gradi, mentre saranno comunque frequenti le raffiche di vento molto forti, anche se difficilmente sopra i 25 chilometri orari.