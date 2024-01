Meteo Napoli Campania, entro sabato 13 gennaio temperature allo zero termico Freddo sulla Campania, a Napoli atteso lo “zero termico” sabato: ma non durerà, perché le temperature lentamente riprenderanno a salire e tornerà la pioggia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il meteo su Napoli e la Campania

Prosegue l'ondata di freddo sulla Campania: dopo l'arrivo di Buran dalla Russia, il termometro continuerà a scendere almeno fino a sabato 13 gennaio, quando anche su Napoli è attesa la "quota zero", ovvero quando si toccheranno zero gradi come valori minimi. "Attesa" la neve sul Vesuvio, che come di consueto attrae molti amanti dei paesaggi e della natura innevata. Ma sarà il punto più "basso" di gennaio, perché già da domenica ci sarà un piccolo rialzo della temperatura che riporterà i valori massimi e minimi più vicini alle medie stagionali.

Il calo in questi giorni sarà graduale ma costante: si scenderà, di fatto, ad un ritmo di 2-3 gradi fino a sabato, quando verrà raggiunto lo zero termico, ovvero quello che in meteorologia è il valore dell'altitudine sul livello del mare a partire dalla quale si raggiungono gli zero gradi Celsius. Durerà però una sola notte, perché già domenica 14 le temperature minime risaliranno fino ai 5 gradi, e gradualmente si riavvicineranno ai lavori medi tipici di gennaio. Da lunedì 15 gennaio, infatti, sono attese anche le piogge e, come di consueto, i valori saranno in perfette medie stagionali. Nel resto di questa settimana, tra oggi mercoledì 10 e sabato 13 gennaio, non ci saranno rischi piogge su Napoli e nel resto della regione. Rischio allerta meteo, invece, per quanto riguarda il vento: raffiche che raggiungeranno anche i 15 chilometri orari, per poi attenuarsi solo nel fine settimana. Temperature massime che, partendo dai 12 gradi di oggi, scenderanno fino ai 9 gradi di sabato 13 gennaio. Insomma, il "generale inverno" inizierà a spingere forte anche sulla Campania, dopo aver già colpito altre regioni nei giorni scorsi.