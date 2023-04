Meteo Napoli e Campania, sole e temperature di 20 gradi: ma da domenica torna la pioggia Ancora sole e caldo in tutta la regione, almeno fino a domenica: poi nuvole e piogge a partire da lunedì, quando scenderanno anche le temperature.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sole e caldo su tutta la Campania: ma non durerà. Da domenica è infatti previsto un nuovo peggioramento del quadro meteorologico, con il ritorno dell'instabilità diffusa e il ritorno delle piogge che, da lunedì, torneranno a cadere copiosamente su tutta la regione. Colpa di un vortice di aria fredda che, dalla Finlandia, nelle prossime ore valicherà le Alpi e inizierà a mandare tutta l'Italia del nord nella morsa del gelo. In Campania però non arriverà prima di domenica, quando le temperature, oggi attorno ai 20 gradi, precipiteranno fino ai 13 gradi di valore massimo.

Nella giornata di oggi, giovedì 20 aprile, il sole continuerà a splendere su tutta la regione, con le temperature che oscilleranno tra i 19 e i 20 gradi nelle ore più calde. Leggermente più bassi i valori nelle zone dell'interno, ma in generale la stabilità la farà da padrona. Poco anche il vento che soffierà sulla regione. Dopo quasi una settimana di instabilità, dunque, con piogge e vento che hanno condizionato le giornate in tutta la Campania (con ripetute allerte meteo, l'ultima appena martedì sera), ci sarà la tanto auspicata tregua primaverile, che somiglierà più ad un piccolo anticipo di estate con sole e temperature in forte aumento in tutta la regione. Sarà il preludio insomma al fine settimana che si preannuncia caldo e soleggiato un po' ovunque. Poche anche le nuvole che riempiranno il cielo, almeno fino a domenica quando invece inizieranno gli annuvolamenti veri e propri. Da lunedì, invece, il peggioramento vero e proprio del meteo su tutta la Campania, con il ritorno di freddo e pioggia in tutte le zone.