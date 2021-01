Pioggia e vento su tutta la Campania nel fine settimana del 23-24 gennaio: la tregua dei giorni scorsi, già interrotta da giovedì sera, è terminata definitivamente già oggi venerdì 22 e proseguirà per i prossimi giorni ed almeno fino alla settimana a venire. Temperature che però si manterranno decisamente più alte rispetto a quelle che portarono, nel passato fine settimana, alla caduta di neve perfino nelle zone collinari di Napoli.

Già oggi, venerdì 22 gennaio, il cielo sarà nuvoloso su tutta la regione, con piogge locali soprattutto nelle zone dell'entroterra. Venti anche molto forti: su Napoli, raffiche fino a 20 chilometri orari, che renderanno particolarmente "ostico" il clima soprattutto per chi si deve spostare a piedi. Quadro climatico che peggiorerà nelle prossime ore: previsto infatti un ulteriore peggioramento del tempo atmosferico, con le piogge che aumenteranno di intensità. Piogge molto forti anche lungo le coste, dove per il forte vento si rischiano anche mareggiate. Al momento nessuna allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile, anche se non è escluso che questa possa arrivare nelle prossime ore. Domani 22 e domenica 23 gennaio, clima simile: piogge sparse su tutto il territorio, anche localmente molto forti. Drastico aumento anche delle raffiche di vento, che potranno arrivare fino a 25 chilometri orari lungo le coste (a Napoli si prevedono raffiche attorno ai 23/24 gradi), mentre le temperature resteranno nei valori di questi giorni, oscillando tra i valori massimi di 13 gradi e le minime di 9 gradi del capoluogo partenopeo: leggermente più basse nelle zone dell'interno, dove al momento non sono previste nevicate.