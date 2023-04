Meteo Napoli e Campania, giorni di sole ma da giovedì 13 aprile tornano freddo e temporali Qualche giorno di sole in tutta la Campania, poi da giovedì 13 aprile tornano pioggia e freddo. Temporali nel fine settimana, crollano anche le temperature.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Torna il sole in tutta la Campania: ma non durerà. Da giovedì 13 aprile, infatti, il meteo vedrà un nuovo peggioramento, prima graduale poi intenso, che porterà piogge e freddo in regione. La primavera meteorologica, dunque, sarà ancora rimandata: una caratteristica tipica di aprile, insomma, con un meteo particolarmente variabile e caratterizzato proprio come in questi giorni da repentini cambi di clima, con giornate di sole che si alterneranno con altre particolarmente instabili.

Nelle prossime due giornate, il clima resterà stabile: sole e caldo la faranno da padroni, seppur con raffiche di vento che di tanto in tanto soffieranno sulla regione provenienti da nord e nord-est. Da giovedì 13 aprile, invece, il peggioramento: prime nuvole sulla regione già dal mattino, che si addenseranno al pomeriggio portando a locali rovesci, seppur di bassa intensità. Da venerdì 14 aprile, invece, il meteo peggiorerà drasticamente: le nuvole si faranno più intense, così come i rovesci, che soprattutto nelle zone dell'interno saranno particolarmente forti.

Anche le temperature saranno in calo: dai 18 gradi di questi giorni, si tornerà nelle medie stagionali o leggermente al di sotto di esse. Quadro di perturbazione che durerà per tutto il fine settimana e che tenderà a stabilizzarsi soltanto nella prossima settimana, dove si preannunciano comunque rovesci, seppur di minore intensità. Non sono escluse allerte meteo da parte della Protezione Civile regionale, soprattutto nel fine settimana: possibili problemi anche ai collegamenti con le isole a causa del mare che si preannuncia particolarmente agitato.