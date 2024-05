video suggerito

Meteo Napoli e Campania, fine settimana 25-26 maggio tra acquazzoni e caldo torrido Un fine settimana a due facce: sabato 25 maggio possibili acquazzoni anche su Napoli, domenica 26 tornano il sole e il caldo torrido. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il meteo su Napoli e la Campania

Fine settimana del 25-26 maggio a due facce su Napoli e la Campania, dove il rischio di acquazzoni e il caldo torrido si alterneranno. In particolare, se sabato 25 maggio il rischio piogge sarà elevato soprattutto nella tarda mattinata, domenica 26 maggio il sole tornerà a farla da padrone, portando con sé anche il caldo torrido. I venti deboli, inoltre, aumenteranno la percezione delle temperature, di poco al di sotto dei 28 gradi soprattutto lungo le coste. Rischio anche umidità, soprattutto nelle ore notturne e nelle zone dell'interno della Campania. Le piogge attese per sabato, invece, saranno moderate, ma particolarmente burrascose.

Il rischio maggiore, ancora una volta, è per i raggi ultravioletti che nella giornata di domenica 26 maggio, e in particolare tra le 14 e le 16, saranno particolarmente alti soprattutto sul capoluogo campano. Come spiega l'Istituto Superiore di Sanità sul proprio sito internet, sono diversi i metodi per difendersi dai raggi ultravioletti, tra cui quelli di limitare il più possibile l’esposizione alla luce solare nelle ore più calde, vale a dire:

indossare vestiti protettivi come cappelli a falda larga per proteggere adeguatamente occhi, orecchie, faccia e retro del collo; usare occhiali da sole ad alta protezione ed abiti aderenti e coprenti; usare creme solari protettive (almeno +15), applicandole nuovamente ogni due ore oppure dopo aver lavorato, nuotato, oppure fatto attività fisica all’aperto.

Sempre a questo proposito, l'Iss ricorda anche sul proprio portale che "le creme solari non servono per stare di più al Sole, ma per proteggersi quando l’esposizione è inevitabile".