Meteo Napoli e Campania, fine settimana 20-21 agosto con sole e temperature alte Meteo, su Napoli e Campania un fine settimana del 20 e 21 agosto con sole e temperature in aumento, nonostante un venerdì 19 all’insegna dell’instabilità.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Giornate all'insegna del bel tempo quello che si attende su Napoli e la Campania per il fine settimana del 20 e 21 agosto. Nonostante un venerdì 19 non proprio all'insegna della stabilità, con nuvolosità sparsa e rischio di piogge in tutte le zone, soprattutto quelle dell'interno. Si sta spostando infatti la violenta perturbazione che ha già fatto diversi danni al nord, sebbene sembrerebbe stia perdendo forza man mano che scende lungo la dorsale appenninica. Nel fine settimana invece tornerà il sole, con temperature di nuovo sopra i trenta gradi ma valori che saranno comunque nelle medie stagionali. A trenta giorni dall'inizio dell'autunno vero e proprio, insomma, il clima sembra rientrare nella normalità tipica della seconda metà di agosto, generalmente meno calda e con più rischi piogge rispetto a luglio, ormai diventato il "cuore" dell'estate vera e propria della regione.

Dal 15 agosto infatti, vista anche la quasi siccità registrata in Campania nelle settimane scorse, si sta verificando il fenomeno detto "bilanciamento idrico". Come ha spiegato in una intervista a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, "tornerà anche la pioggia per delle perturbazioni in arrivo dall'Oceano Atlantico. Queste ultime, masse di aria fredda, si scontreranno con quelle caldissime e daranno origine soprattutto nelle zone dell'interno di Irpinia, Sannio e Matese, a violenti temporali e locali grandinate".