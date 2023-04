Scudetto Napoli 2023

Meteo Napoli e Campania, festa Scudetto sotto la pioggia in tutta la regione Pioggia e freddo in arrivo dal pomeriggio di domenica 30 aprile su tutta Napoli e la Campania: possibili disagi per la festa scudetto azzurra. Lo ha spiegato a Fanpage.it il meteorologo Adriano Mazzarella.

Intervista a Prof. Adriano Mazzarella Meteorologo e fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una (possibile) festa Scudetto sotto la pioggia che non darà tregua neppure nei giorni successivi e che durerà almeno fino al 4 maggio, prima di lasciare spazio al ritorno del sole. Non arrivano buone notizie da Napoli sul fronte meteorologico: pioggia e instabilità che resteranno diffuse per diversi giorni sull'intera regione. Una beffa se si pensa che sabato 29 aprile invece il sole e il caldo prevarranno su tutta la regione. A Fanpage.it lo ha spiegato il professor Adriano Mazzarella, meteorologo e fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli.

Professore, domenica c'è la possibile festa Scudetto del Napoli: che meteo ci sarà?

Purtroppo il meteo giocherà un brutto scherzo ai tifosi, perché mentre per l'intero sabato 29 aprile così come nella mattina del 30 ci sarà sole e caldo su tutta la regione, nel primo pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà bruscamente, portando freddo e pioggia su tutta la Campania ma, in particolare, su Napoli. E non saranno nuvole di passaggio.

Quindi cosa ci dobbiamo aspettare?

Già nel primo pomeriggio il meteo si trasformerà: pioggia e freddo prenderanno agevolmente il sopravvento, a causa delle masse d'aria fredda in arrivo dal Polo Nord e che nei prossimi giorni già travolgeranno il Nord Italia. L'arrivo su Napoli è previsto purtroppo proprio in concomitanza con la partita Napoli-Salernitana, prevista per le 15 di domenica 30 aprile.

Dobbiamo aspettarci anche venti forti?

No, quelli per fortuna non ci saranno. I venti saranno al massimo moderati, ma soffieranno da nord e dunque porteranno aria fredda. Si tratta dei venti di tramontana, che soffieranno già a partire dalle prime ore di domenica e che renderanno più fredda la percezione della temperatura.

Quanto durerà questa perturbazione?

Anche qui le notizie non sono buone. Il freddo e la pioggia continueranno almeno fino al 4 maggio, per poi lasciare finalmente posto al ritorno di sole e caldo. L'intero mese di maggio sarà all'insegna della stabilità: dopo il 4 maggio ci attende una settimana di bel tempo, ma poi attorno al 15 tornerà di nuovo il freddo. "Metà maggio, coda dell'inverno", recita un antico proverbio contadino. E purtroppo anche in questo caso si rivelerà profetico.