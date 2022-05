Meteo Napoli e Campania, domani pioggia poi torna il sole: temperature sopra i 25 gradi Ancora 48 ore di pioggia, poi finalmente torna il sole su Napoli e la Campania. Aumentano anche le temperature che saliranno sopra i 25 gradi di valori massimi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora forti piogge, almeno fino a domani, martedì 10 maggio. Poi, finalmente, tornerà il sole. Il vortice di bassa pressione che in queste ore sta flagellando tutto il Meridione, lascerà finalmente la Campania a partire da domani, spostandosi verso le regioni adriatiche e da lì versoi i Balcani. Nel frattempo, arriverà dalla Spagna anche un anticiclone che, assieme ad una massa di aria calda, spazzerà via gli ultimi residui del clima instabile, portando in contemporanea ad un rialzo ulteriore delle temperature (comunque mai scese sotto i 22 gradi in questi giorni) e soprattutto a un ritorno del sole su tutta la regione.

Tra oggi e domani, invece, ancora tempo fortemente instabile, caratterizzato anche da forti piogge: su Napoli e provincia, cielo fortemente nuvoloso, con possibili rovesci soprattutto in tarda serata. Temperature che invece resteranno come detto attorno ai 24 gradi città, soprattutto in città. Situazione diversa nelle zone dell'interno: temporali e burrasche tra il Matese, il Sannio e l'Irpinia, dove le temperature resteranno sopra i 22 gradi ma le piogge la faranno da padrone. Clima leggermente diverso in Cilento, dove le raffiche raggiungeranno anche i 30 chilometri orari soprattutto lungo le coste, con possibili rischi di mareggiate. Piogge sparse soprattutto nelle zone dell'interno della vasta provincia salernitana. Non ci sono allerte da parte della Protezione Civile regionale: da mercoledì, il clima tornerà stabile, con sole e caldo a regnare incontrastate, per un assaggio di estate con largo anticipo rispetto all'equinozio vero e proprio, che quest'anno cadrà il 21 giugno.