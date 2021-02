Clima che torna stabile sulla Regione Campania, dopo giornate di allerta meteo caratterizzate da forti piogge, temporali e violente raffiche di vento. Mentre in alcune zone della regione si contano i danni (soprattutto nell'agro nocerino-sarnese, dove si registrano allagamenti ed esondazioni con famiglie sfollate), da oggi il clima concedere una parziale tregua, con un aumento delle temperature che fino a sabato saranno in graduale ma costante risalita, arrivando perfino a venti gradi nelle ore più calde del fine settimana alle porte.

Già quest'oggi, martedì 2 febbraio, si registreranno 15 gradi di valori massimi a Napoli, con le minime che non scenderanno sotto gli 11 gradi. Deboli i venti nel corso della giornate, e dunque nessun rischio rispetto ai giorni scorsi per mare mosso o mareggiate lungo le coste più esposte. Più intenso il vento nelle zone interne, dove le raffiche potranno arrivare fino ai 15 chilometri orari. Temperature che invece saranno leggermente più basse, con valori massimi fino a 12 gradi e minime non sotto i 7-8 gradi. Forti i venti invece nel Cilento, che saliranno fino ai 18 chilometri orari. Rischio pioggia invece pressoché tendente allo zero in tutta la regione: la neve si potrà registrare invece sopra i 1.700 metri di altezza, sulle cime dei rilievi appenninici tra Irpinia e Lucania. Quadro climatico che resterà uguale almeno fino a venerdì, quando inizierà un graduale peggioramento che porterà a piogge nel fine settimana del 6-7 febbraio ma, contestualmente, ad un ulteriore aumento della temperature che toccherà punte di venti gradi nelle ore più calde.