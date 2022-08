Meteo Napoli e Campania, caldo e pioggia nel fine settimana 6-7 agosto Un fine settimana a due facce quello del 6-7 agosto: sole sabato, pioggia alla domenica. Ma dalla prossima settimana, clima instabile in tutta la regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Pioggia e temperature alte nel fine settimana del 6-7 agosto su Napoli e sulla Campania. Un passaggio di consegne vero e proprio, con la prossima settimana che si preannuncia all'insegna della pioggia su tutta la regione. A fronte di un sabato 6 agosto dove le temperature saranno nella media degli ultimi giorni e con un sole prevalente, da domenica 7 agosto inizierà un drastico cambiamento, verso l'incertezza. Piogge diffuse in tutta la regione, seppur non costanti: ma i violenti acquazzoni improvvisi che si abbatteranno sulla Campania non porteranno aria fresca ma anzi segneranno un ritorno alle temperature sopra i 34 gradi, con umidità soprattutto notturna che renderà più insopportabile il quadro meteorologico.

Mazzarella a Fanpage.it: "Ricordiamoci che agosto chiude l'estate"

Un agosto insomma "in netta controtendenza", come spiegato dal meteorologo Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, a Fanpage.it in una intervista. "Torneremo ai valori medi stagionali, non dimentichiamo che agosto "chiude" l'estate, il cui mese più caldo è luglio. Dal 15 agosto avremo anche il "bilanciamento idrico", ovvero tornerà anche la pioggia per delle perturbazioni in arrivo dall'Oceano Atlantico", ha spiegato Mazzarella, "Queste ultime masse di aria fredda si scontreranno con quelle calde e daranno origine soprattutto nelle zone dell'interno di Irpinia, Sannio e Matese, a violenti temporali e locali grandinate. Attenzione anche", ha aggiunto, "alle possibili raffiche di vento che potranno soffiare sempre da Ferragosto".