Meteo Napoli e Campania, arriva la primavera: sole e caldo nel fine settimana 16-17 marzo Sole e caldo su nel fine settimana 16-17 marzo e per due settimane: per conoscere il meteo di Pasqua e Pasquetta bisognerà attendere ancora qualche giorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il meteo su Napoli e la Campania

Fine settimana primaverile quello del 16-17 marzo su Napoli e in Campania: dopo le forti piogge che hanno caratterizzato le prime due settimane del mese di marzo, dove sono caduti più del doppio dei millimetri di pioggia di media stagionale per questo mese, già dal 13 marzo è arrivata la primavera, che proseguirà senza sosta nelle prossime due settimane. In attesa dell'equinozio di primavera, previsto per le 4.06 del 20 marzo che segnerà l'inizio astronomico della nuova stagione, dal punto di vista meteorologico quest'ultima è arrivata con una settimana d'anticipo.

Come aveva anticipato in una intervista a Fanpage.it nei giorni scorsi il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli, spesso ospite della nostra redazione, la primavera durerà almeno fino alla Settimana Santa. Per le previsioni, invece, in vista di Pasqua (31 marzo) e Pasquetta (1° aprile) bisognerà invece attendere ancora qualche giorno per una maggiore certezza. Ha spiegato infatti il professor Mazzarella a Fanpage.it che:

Non ci sbilanciamo troppo perché attendiamo nuovi modelli di previsione. Però, alcuni dati sono già certi, come quelli relativi alle prossime due settimane, che saranno di fatto primaverili a tutti gli effetti, con basso rischio pioggia, anche perché ne abbiamo già vista molta.

Insomma, un marzo in controtendenza rispetto a quanto visto finora, con piogge praticamente assenti e temperature verso l'alto. In attesa di conoscere i modelli climatici che permetteranno anche di ipotizzare il meteo per Pasqua e Pasquetta. Ma gli esperti rassicurano: la primavera è ormai iniziata, e fenomeni di instabilità saranno man mano sempre più rari sulla Campania.