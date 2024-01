Meteo Napoli e Campania, arriva la pioggia ma risalgono le temperature Una settimana di pioggia e temperature in aumento, poi domenica prossima un brusco cambio climatico: resta la pioggia e crolla la temperature, rischio neve anche a bassa quota. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il meteo su Napoli e la Campania

Arriva la pioggia su tutta la Campania: una nuova perturbazione atlantica, infatti, "spinge" verso la Campania, portando di nuovo maltempo un po' ovunque. La buona notizia è che, contemporaneamente, torneranno ad aumentare le temperature, che ritorneranno nelle medie stagionali. Dopo lo "zero termico" raggiunto nelle scorse ore anche su Napoli, dunque, l'inverno tornerà ad essere quello tipico del Tirreno centrale. Un quadro meteorologico che durerà per tutta la settimana, per poi cambiare bruscamente domenica prossima, quando un vortice di aria fredda, proveniente dalle Alpi, arriverà anche in Campania e causerà un crollo delle temperature. Proprio questo, in concomitanza con le piogge che pure resteranno sulla regione, potrebbero portare a neve anche a bassa quota.