Meteo Napoli e Campania: ancora qualche giorno di pioggia, poi torna la primavera Ancora qualche giornata di pioggia, ma da giovedì tornerà la primavera: temperature nelle medie stagionali e fine del maltempo su tutta la regione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora qualche giorno di pioggia, poi da giovedì tornerà la primavera: è un mese di aprile all'insegna dell'incertezza quello che si sta caratterizzando in Campania. Anche se le temperature restano nelle medie stagionali, almeno fino a mercoledì 6 aprile la pioggia la farà ancora da padrona, con particolare intensità proprio nella giornata intitolata a Mercurio. Da giovedì 7 aprile, invece, resteranno le nuvole su tutta la regione, ma il rischio pioggia sarà praticamente zero. In questi giorni soffieranno anche forti raffiche di vento in tutta la regione, ma da mercoledì anche quest'ultime andranno via.

Da giovedì il ritorno della primavera

Tre giorni di incertezza climatica, dunque, poi da giovedì 7 aprile tornerà la primavera vera e propria: la nuvolosità, per quanto ancora persistente in alcune zone della regione, lascerà lentamente spazio al sole, mentre i venti caleranno di intensità. Le temperature resteranno nelle medie stagionali, uniche vere costanti di questo periodo di clima incerto. Nel fine settimana si attende invece il sole, prima di un nuovo peggioramento previsto per la prossima settimana e che potrebbe durare fino a Pasqua.

Il detto napoletano: "Quattro aprilante.."

In molti stanno attenzionando però la giornata di oggi, lunedì 4 aprile, visto che un antico detto napoletano recita: "Quattro aprilante, giorni quaranta". Un proverbio che, in pratica, significa che se piove il 4 aprile pioverà anche per i successivi 40 giorni. Ovviamente si tratta di una credenza popolare, senza alcun fondamento scientifico. Ma in molti sperano che in questo giorni non si verifichino fenomeni temporaleschi, per rispettare così la tradizione e la scaramanzia.