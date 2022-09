Meteo Napoli e Campania, ancora giornate di sole ma nel fine settimana torna la pioggia Settimana all’insegna del bel tempo, poi torna la pioggia e segnerà l’inizio dell’autunno vero e proprio, interrompendo le belle giornate viste fino ad oggi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora qualche bella giornata di sole, ma nel fine settimana tornerà la pioggia che si protrarrà per gli ultimi giorni di settembre, segnando l'ingresso definitivo nell'autunno, che astronomicamente parlando quest'anno cadrà il 23 settembre, alle 3.03 italiane.

Questa settimana, sole per lo più diffuso e temperature tra i 23 ed i 25 di massima, con vento che però aumenterà la percezione del freddo. Temperature minime in leggero calo, soprattutto di notte. Ma in generale, rischio pioggia molto basso, in tutta la regione. Diverso invece il meteo del fine settimana: soprattutto domenica sono previste piogge anche abbondanti, anche se le temperature non caleranno, attestandosi sui 25 gradi di valori massimi. Ma si tratterà del preludio all'autunno vero e proprio: nella prossima settimana, l'ultima di settembre, le piogge la faranno praticamente da padrone, accompagnando la transizione dal nono al decimo mese dell'anno, tradizionalmente quello più piovoso che si registra in Campania.

Già nei giorni scorsi, intervistato da Fanpage.it, il professor Adriano Mazzarella (meteorologo e fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli) aveva spiegato che "fino a fine mese il clima sarà instabile, ma più che semplice freddo e pioggia assisteremo a giornate caratterizzate da forte instabilità", quest'ultima dovuta "all'arrivo delle perturbazioni atlantiche che si scontreranno generando di volta in volta porteranno sole e pioggia". Da qui il consiglio a tenere pulite, nei vari comuni tra cui Napoli, le caditoie pubbliche per evitare che le acque piovane portino allagamenti e altri disagi per i cittadini.