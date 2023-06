Meteo Napoli e Campania, ancora giornate di sole, ma nel fine settimana possibili piogge Ancora sole e caldo in Campania, ma sabato e domenica possibili piogge e vento, con le temperature che caleranno anche di 5-6 gradi. Ma da lunedì tornerà già l’estate torrida.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora giornate di sole in Campania, ma nel fine settimana si temono piogge: un quadro meteorologico che però riprenderà a pieno regime da domenica pomeriggio, quando tornerà il sole e durerà per tutta la prossima settimana. Non ci saranno invece allerte per ondate di colore: il Ministero della Salute ha infatti fissato a zero il livello di allerta anche nei prossimi giorni, equivalente a "nessun rischio per la salute della popolazione". Ma sarà da monitorare la prossima settimana, quando ci sarà un nuovo aumento della temperatura su Napoli e diverse zone interne della Campania, soprattutto percepita, e che dunque sarà una settimana interamente estiva, come da tradizione della seconda metà di giugno in Campania.

Anche in questi giorni, le temperature saranno abbondantemente sopra i 30 gradi centigradi, con l'umidità che invece farà salire la percezione almeno fino ai 33 gradi. I venti saranno deboli, con il mare pressoché stabile. Diversa la situazione meteorologica prevista sabato: nuvole in mattinata e cieli coperti, con possibilità di pioggia, anche consistente, tra le 14 e le 18, su Napoli e lungo le coste tirreniche. Più stabile il meteo nelle zone interne. Aumenterà il vento, e le temperature scenderanno di 5-6 gradi centigradi. Da domenica, invece, piogge assenti ma nuvolosità comunque persistente per tutta la giornata fino al pomeriggio, quando poi inizieranno le schiarite. Da lunedì, invece, tornerà il sole in tutta la regione, con possibilità di instabilità meteorologica praticamente pari a zero ed un aumento delle temperature anche di dieci gradi nel giro di 24 ore.