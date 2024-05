video suggerito

Meteo Napoli, anticipo d'estate: 30 gradi entro il prossimo giovedì Una settimana di caldo torrenziale su Napoli e la Campania: giovedì si raggiungeranno già quota 30 gradi, valore enorme per metà maggio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Una settimana di sole e caldo quella appena iniziata, con il suo punto più alto previsto per giovedì 16 maggio, quando la temperatura raggiungerà a Napoli e in generale in Campania i 30 gradi di valori massimi. Poi, dopo un venerdì in cui le temperature torneranno nelle medie stagionali, secondo impennata di caldo con temperature nuovamente a ridosso dei trenta gradi nelle ore più calde. Massima attenzione, come sempre, ai raggi ultravioletti che arriveranno anche sopra i 9 gradi, e dunque entrando nella fascia rossa (tra gli 8 e 10 gradi).

Dunque, un anticipo d'estate vero e proprio quello arrivato sulla Campania improvvisamente: un caldo fuori stagione che non porterà benefici neanche sotto il profilo delle coltivazioni, e che rischia anzi di rendere vani tutti i tentativi degli agricoltori nel riparare i danni dovuti al maltempo. La settimana vedrà per lo più un clima stabile, con qualche leggero annuvolamento previsto per venerdì, ma in generale sarà una settimana con temperature subito a ridosso dei 30 gradi.

Come difendersi dai raggi ultravioletti

I consigli dell'Istituto Superiore di Sanità sono quelli di limitare il più possibile l’esposizione alla luce solare nelle ore più calde (ed in particolare tra le 10 e le 14), indossare vestiti protettivi come un cappello a falda larga (per proteggere adeguatamente occhi, orecchie, faccia e retro del collo), usare occhiali da sole ad alta protezione, abiti aderenti e coprenti; usare creme solari protettive (almeno +15), applicandole nuovamente ogni due ore oppure dopo aver lavorato, nuotato, oppure fatto attività fisica all’aperto. Proprio a questo proposito, l'Iss ricorda che "le creme solari non servono per stare di più al Sole, ma per proteggersi quando l’esposizione è inevitabile".