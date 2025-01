Meteo Napoli, a mezzanotte termina l’allerta meteo: domani atteso crollo delle temperature

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il meteo su Napoli e la Campania

Alle 23.59 di oggi, martedì 28 gennaio, terminerà l'allerta meteo di colore giallo su Napoli e Campania, ma per domani è atteso un repentino crollo delle temperature. Rispetto ai valori massimi di oggi, che toccheranno i 17 gradi, domani le temperature scenderanno anche di cinque gradi sul capoluogo campano e nel resto della regione. Un crollo repentino al quale seguirà un graduale aumento delle temperature nei prossimi giorni, che torneranno al di sopra dei valori stagionali nel fine settimana del 1-2 febbraio.

"Scossoni" meteorologici dovuti ad una perturbazione che ha già portato freddo e neve al nord non qualche effetto, di riflesso, anche sulla Campania che, nella giornata di oggi, è attraversata da piogge e rovesci sparsi. Ma si tratta di fenomeni che avranno breve durata, perché un possente anticiclone è in arrivo sulla Penisola proprio da sud e che dunque si affaccerà per primo anche sulla Campania. Mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, invece, il quadro meteorologico regionale sarà stabile, con rischio pioggia tendente a zero. Solo di notte, tra mercoledì e giovedì, potrebbero verificarsi improvvisi rovesci nelle zone dell'interno. Ma le nuvole spariranno all'alba e lasceranno, dunque, il solo "rischio" di nebbia nelle zone più interne della regione e quelle col maggiore sbalzo termico. Poi lentamente le temperature saliranno e nel fine settimana 1-2 febbraio sono attesi di nuovo 17 gradi di valori massimi, senza rischio pioggia se non su alcuni rilievi dell'interno: nessun rischio neve, ma solo possibile nebbia nelle prime ore del giorno dovuta proprio all'escursione termica.