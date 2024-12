video suggerito

Meteo Capodanno a Napoli e Campania: sole e temperature sopra i 16 gradi Capodanno di sole e con temperature in aumento: ma non durerà, perché dal 4 gennaio arriva un ciclone artico che porterà a pioggia e al crollo delle temperature.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Capodanno col sole e con temperature sopra i 16 gradi su Napoli e la Campania: il 2025 si aprirà con una giornata di beltempo accompagnata da temperature miti, per un inizio d'anno in controtendenza con le giornate delle festività natalizie, nelle quali invece il meteo fu inclemente, con pioggia e freddo su tutta la regione. Non durerà però, perché già dal 4 gennaio è in arrivo un vortice di aria fredda proveniente dall'Artico, che porterà sulla Campania anche pioggia e freddo, con temperature in calo anche di sette gradi nei valori massimi su alcune zone dell'interno.

Dunque, a Capodanno sarà possibile anche il tradizionale "tuffo in mare" che si svolge generalmente alla Rotonda Diaz di Napoli. Le temperature permetteranno anche al mare di non essere troppo "freddo", permettendo così il tuffo propiziatorio. I rischi, in questi giorni, saranno legati esclusivamente alla nebbia, che soprattutto alle prime ore del mattino sarà altamente probabile soprattutto nelle zone a ridosso delle coste tirreniche, ma anche in quelle dell'interno. Nebbia che potrebbe costituire un problema soprattutto per chi non è avvezzo a guidare con scarsa visibilità, ed anche perché su Napoli è un fenomeno raro, al punto che spesso la sua improvvisa presenza porta a diversi incidenti stradali, sebbene la nebbia napoletana non sia neanche paragonabile a quella tipica delle regioni del Nord Italia: effetti del mutamento climatico che sembra ormai irreversibile, e che sta cambiando anche le abitudini campane, con il rischio neve che a metà gennaio sarà particolarmente elevato anche a bassa quota e sul capoluogo partenopeo.