Primo bagno a mare del 2024 a Napoli, in decine si tuffano alla Rotonda Diaz la mattina di Capodanno Decine di persone questa mattina si sono ritrovate alla Rotonda Diaz per il tradizionale tuffo di Capodanno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Primo bagno a mare a Napoli del 2024. Decine di persone questa mattina si sono ritrovate alla Rotonda Diaz per il tradizionale tuffo di Capodanno. Presenti al bagno inaugurale il presidio di primo soccorso dell'Associazione Nazionale Soccorso Acquatico, il Comitato civico pescatori sportivi di Napoli porto e il Comitato di quartiere Poggioreale. Al termine del bagno, i prodi nuotatori sono risaliti in spiaggia, dove ad accoglierli hanno trovato i volontari con asciugamani e accappatoi pronti.

Fanpage.it

Subito dopo, a sugellare l'impresa c'è stato il brindisi di inizio anno, con lo spumante. Tanti i curiosi che hanno assistito al primo tuffo dell'anno a Napoli dalla scogliera del Lido Mappatella. In tanti hanno scattato foto e selfie per immortalare il momento. "Un'iniziativa che ormai è diventata tradizione – racconta a Fanpage.it Carmine Meloro, del Comitato pescatori – Il bagno inaugurale di Capodanno alla Rotonda Diaz sta riscuotendo negli ultimi anni grande successo. Ringraziamo i volontari che ogni anno prestano il proprio contributo per realizzare questa bella iniziativa. L'acqua era fredda, ma l'anima del Popolo napoletano, che ha sempre grande coraggio, ha superato ogni resistenza. Almeno 50 le persone che si sono tuffate in mare questa mattina".