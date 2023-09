Meteo Campania, torna il caldo africano nel primo weekend di settembre: picchi oltre 30 gradi L’anticiclone sub-tropicale in arrivo dall’Africa porterà un aumento delle temperature in Campania, dove le temperature torneranno a superare i 30 gradi.

A cura di Vincenzo Piccolo

Tornano sole e beltempo a Napoli e, in generale, su tutta la Campania nel primo weekend del mese di settembre 2023, con l'arrivo dell'anticiclone africano. Dopo le piogge degli ultimi giorni, la temperatura risalirà con punte di 30-31 gradi. "Bacco", questo il nome dell'anticiclone sub-tropicale, riporterà su tutta la regione un periodo di stabilità atmosferica prevalentemente soleggiato.

Oggi, venerdì 1 settembre, le temperature massime potranno arrivare fino a 31 gradi, come in alcune zone del Sannio, con una percentuale di umidità del 61, le minime si aggireranno attorno ai 18 gradi centigradi. Già dalla giornata di domani si prevede un incremento della temperatura di circa 3 gradi, con venti deboli.

Il caldo che si porterà dietro Bacco in questi giorni non dovrebbe essere asfissiante come quello dei mesi passati, complice l'accorciarsi delle giornate e un vortice di aria fredda proveniente dalla Scandinavia che sfiorerà la penisola.

Le previsioni del fine settimana a Napoli

Il primo fine settimana di settembre sarà soleggiato per Napoli, con temperature che potrebbero sfiorare i 30 gradi con sole e caldo su tutta la città. Il tasso di umidità, secondo le previsioni, potrebbe iniziare ad aumentare nella serata di sabato e nella giornata di domenica si prevede un aumento sopra il 70%. A favorire questa situazione anche una scarsa circolazione d'aria dovuta al mare poco mosso e ai venti deboli che non dovrebbero superare i 14 km/h nel golfo partenopeo. La giornata di sabato potrebbe vedere qualche nuvola di passaggio, ma non si prevedono precipitazioni. Domenica, invece, è previsto cielo terso e soleggiato.

Le previsioni in Campania e sui litorali

La giornata più calda per la regione Campania, questo fine settimana, arriverà Domenica 3 settembre con una massima prevista di 33 gradi nelle province di Caserta e Benevento, e bel tempo in tutta la regione. Qualche nuvola di passaggio ad alta quota potrebbe offuscare per qualche ora il golfo di Napoli, la Costiera Amalfitana e il Litorale del Cilento nella giornata di sabato. Cielo completamente aperto domenica, con temperature che potrebbero restare alte anche dopo il tramonto. Buona la situazione anche sulle principali coste, complici venti deboli e i mari poco mossi. Scenario favorevole per chi vorrà concedersi qualche ultimo bagno settembrino.