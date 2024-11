video suggerito

Meteo, ancora ondate di caldo anomalo su Napoli e Campania fino a metà novembre Continua l’ondata di caldo su tutta la regione: temperature fino a 24 gradi, per le piogge e il fresco c’è da attendere metà novembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Prosegue il caldo anomalo su Napoli e la Campania: di fatto, sarà una sorta di seconda edizione del mese di maggio, almeno fino a metà mese. Poi, attorno al 14 novembre, arriverà la pioggia, anche se le temperature resteranno alte. Sono gli effetti del riscaldamento climatico sulla Campania, che ormai hanno cancellato le "ottobrate" e l'estate di San Martino, riunendo tutto in un unico prolungamento primaverile, e le conseguenze che questo comporta. Temperature in risalita nei prossimi giorni, con punte di 24 gradi tra giovedì e venerdì, con un fine settimana che si preannuncia rovente in tutta la regione.

Da martedì 5 novembre, insomma, fino al 14 dello stesso mese, le temperature resteranno abbondantemente sopra i 24 gradi in tutta la regione. Diverso il discorso notturno, con bruschi cali soprattutto nelle zone dell'interno: in Irpinia e nel Sannio, i crolli saranno verticali, con valori minimi tra i 12 e 13 gradi. Questo porterà anche alla creazione di banchi di nebbia, soprattutto alle prime ore diurne e nelle zone dell'entroterra. Praticamente nulle le precipitazioni, almeno fino al 13 novembre: solo in quei giorni, infatti, inizieranno i primi banchi di nuvole che porteranno, nei giorni successivi, alla precipitazioni. Ma non ci sarà il crollo delle temperature, che scenderanno fino ai 18 gradi di valori massimi nelle ore più calde. Si aprirà così un lieve passaggio verso l'autunno vero e proprio, che tuttavia non durerà tantissimo, perché il caldo anomalo rischia infatti di tornare prepotentemente anche a dicembre, per un Natale a maniche corte come quello già visto due anni fa.