Mercato delle pezze a Porta Nolana, arriva la polizia e butta tutto nel camion dei rifiuti Blitz nelle aree di Porta Nolana e dintorni della polizia contro i mercatini abusivi: "smaltiti" sul posto 48 quintali di merce di vario tipo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Raffica di interventi della polizia nelle aree delle bancarelle abusive del centro storico di Napoli: gli agenti hanno sequestrato quasi 50 quintali di capi di abbigliamento e merce di vario genere, e li hanno gettati in un compattatore dell'Asia, liberando così le aree interessate. La vicenda è accaduta nell'area di Porta Nolana e nelle vie limitrofe: da corso Garibaldi a piazza Mancini, passando per la centralissima piazza Garibaldi e le vie Carlo Poerio, via Diomede Marvasi, via Caracciolo di Bella e via Raffaele Conforti, dove sono arrivati gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia, assieme ai militari delle Squadre di Intervento Operativo di Napoli, operatori della Guardia di Finanza e la collaborazione del Reparto Mobile di Napoli, dei Carabinieri del Reggimento e l’ausilio di personale della Polizia Locale e dell’Asia, la municipalizzata del Comune di Napoli per la raccolta dei rifiuti.

L'attività, volta a contrastare il fenomeno dei mercatini illegali, ha portato al prelievo di numerosi capi di abbigliamento e di merce di vario genere, per un peso complessivo di circa 48 quintali. Merce che, grazie alla presenza di un compattatore dell'Asia, è stata smaltita sul posto, permettendo così di liberare l'area e ripulirla. Complessivamente, sono state identificate anche 40 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, e controllati anche due veicoli. I servizi straordinari di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nell’area di Porta Nolana per contrastare la presenza dei cosiddetti "mercati illegali" continueranno anche nei prossimi giorni.