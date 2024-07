Lucia Passariello investita e uccisa a 27 anni, sospeso il vigile urbano di Portici che guidava ubriaco

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Sospeso dal servizio l'agente della Polizia Locale di Portici che avrebbe investito e ucciso la 27enne Lucia Passariello, mamma di una bimba di 7 anni. L'incidente stradale è avvenuto venerdì sera a Camposano, in provincia di Napoli. L'uomo alla guida dell'auto, anche lui originario di Camposano, è stato arrestato per omicidio stradale e sottoposto ai domiciliari. Secondo le prime informazioni, si sarebbe messo al volante con un tasso alcolemico elevato. Condizioni che dovranno poi essere confermate da ulteriori accertamenti clinici. L'investitore, secondo quanto diffuso dal sindaco di Portici, Enzo Cuomo, starebbe svolgendo una attività lavorativa di formazione lavoro, presso il Comando di Polizia Locale del comune vesuviano, dopo aver vinto un bando di concorso per un contratto a tempo determinato. Ma, al momento dell'incidente, era libero dal servizio. Nella giornata di ieri, il primo cittadino, ha comunicato che: "Apprese le notizie dalla stampa sono state avviate immediatamente le procedure per la sospensione del contratto di formazione lavoro di questo giovane".

Lucia Passariello, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata investita in via Croce San Nicola, poco distante dalla sua abitazione, mentre passeggiava tranquillamente in strada assieme alle due nipotine di 10 e 7 anni. L'impatto sarebbe stato molto violento. La donna sarebbe stata sbalzata di diversi metri, morendo sul colpo. Ma saranno gli ulteriori accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. I familiari della vittima, distrutti per l'immane tragedia, hanno chiesto alle istituzioni di fare giustizia.

Il sindaco di Portici: "Il vigile investitore sospeso da servizio"

Il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, in un post sul suo profilo Facebook questa mattina ha scritto:

A volte una violazione al Codice della Strada che ci può sembrare banale, o una colpevole condotta, o una imprudenza alla guida di un veicolo possono determinare un omicidio stradale.Ed in queste tragedie le vite che si spezzano sono tante, quelle delle vittime, dei loro affetti familiari ed amicali ed anche quelle dei colpevoli.Lucia Passariello, una giovane Donna, camminava con due nipotine lungo un percorso stradale a Camposano ed è stata travolta da un'auto guidata da un ragazzo di Camposano, arrestato in quanto gli è stata contestata la guida in stato di ebbrezza. L'investitore che era libero dal servizio e guidava la sua auto privata risulta impegnato in una attività lavorativa di formazione lavoro presso il Comando di Polizia Locale di Portici a seguito di una selezione concorsuale corredata di certificazione medica di idoneità al servizio.

Ed ha concluso:

Apprese le notizie dalla stampa sono state avviate immediatamente le procedure per la sospensione del contratto di formazione lavoro di questo giovane.Ho parlato a lungo a telefono con il Sindaco di Camposano a cui ho affidato lo sgomento ed il cordoglio della nostra Comunità e della Amministrazione Comunale nei confronti di Lucia, della Sua famiglia e dell'intera Comunità di Camposano per questa immane tragedia. Dobbiamo riflettere tutti, ma proprio tutti, sulla mattanza che avviene ogni giorno, in ogni posto d'Italia, nelle nostre strade, ed in queste brevi interviste cerco di spiegarlo.