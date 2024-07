video suggerito

Falso allarme bomba a Fuorigrotta, transennata piazza Italia: arrivano gli artificieri L’oggetto ritrovato da un netturbino tra i rifiuti. Sono intervenuti carabinieri, polizia locale e artificieri che hanno bonificato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Allarme bomba a Fuorigrotta questa mattina, per un oggetto, simile ad una granata della Grande Guerra, ritrovato in piazza Italia. Sul posto sono arrivati, fin dal mattino, i carabinieri, che hanno sorvegliato l'area. Nel corso della giornata, poi, sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia Locale di Napoli, che hanno apposto le transenne, nell'attesa dell'arrivo degli artificieri per far brillare l'oggetto. Ma si è trattato di un falso allarme. Gli artificieri, a quanto apprende Fanpage.it, nel tardo pomeriggio, attorno alle 18,00, hanno concluso la bonifica. Non si trattava di una bomba.

L'oggetto ritrovato tra i rifiuti

Secondo le prime ricostruzioni, l'oggetto sarebbe stato ritrovato da un addetto dell'Asìa Napoli, l'azienda dell'igiene urbana della città, in un bidone dei rifiuti. A quel punto, sarebbero state avvisate le forze dell'ordine per capire di cosa si trattasse e se ci fosse pericolo per l'incolumità.

A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si trattava di un oggetto di metallo, forse ferro, di forma cilindrica, con manico di legno. Quando sono arrivate le forze dell'ordine, l'oggetto era poggiato a terra. Dalle sembianze, ricordava una delle antiche granate militari a forma di pigna, di quelle che si vedono nei film di guerra o nei musei. Ma ai controlli degli artificieri è emerso che non era una bomba. È stato comunque bonificato.

I controlli della polizia locale

Gli agenti della Polizia Locale dell'Unità operativa Fuorigrotta hanno inoltre effettuato un'operazione di controllo del territorio nell'ambito delle aree di propria competenza. Nel corso dell'operazione sono stati denunciati due parcheggiatori abusivi e sono stati verbalizzati 31 veicoli per sosta irregolare 3 dei quali sono stati rimossi con carro gru, 3 le occupazioni di suolo abusive contestate e 2 i sequestri di merce effettuati. Inoltre, sono stati controllati 14 veicoli adibiti trasporto merci alimentari, 2 veicoli con targa estera, 3 canteri edili e 2 Taxi.