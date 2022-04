Mercatini di Pasqua 2022 a Napoli: le date e dove trovarli Al centro storico ci saranno mercatini di Pasqua in 11 piazze, nel periodo dal 12 aprile al 3 maggio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tornano i mercatini e le fiere di Pasqua e Pasquetta a Napoli nel 2022. In tutta la città, nel periodo della Settimana Santa di Pasqua, che quest’anno cade il 17 aprile, ci saranno tantissimi stand e bancarelle che esporranno dolci e prelibatezze della cucina napoletana del periodo pasquale, come tortani, casatielli, pastiere, oltre ai prodotti più tradizionali come le colombe, uova di Pasqua e conigli di cioccolata. Ma anche i prodotti tipici della tradizione artigianale e culturale della città. Il Comune ha deciso che i mercatini resteranno per circa venti giorni, fino all'inizio di maggio.

Dove trovare i mercatini di Pasqua a Napoli dal 12 aprile

Tornano quindi i mercatini di prodotti tipici anche a Pasqua, sullo stesso modello delle installazioni che sono state realizzate per Natale 2021, dopo la pausa di due anni dovuta alla pandemia del Coronavirus. Al centro storico di Napoli i mercatini e le fiere di Pasqua si troveranno nel periodo dal 12 aprile al 3 maggio 2022 in 11 piazze e strade della città. Tornano gli stand nel cortile della Chiesa di Santa Chiara e in piazza del Gesù, ma ci saranno bancarelle anche in via Toledo, piazza Mercato e via Salvator Rosa.

Ecco di seguito tutti i mercatini di Pasqua al centro di Napoli, come approvati nella delibera della II Municipalità sulle "Fiere di Pasqua 2022" del 15 marzo scorso:

